歌舞伎俳優の尾上右近（３３）が１０日、都内で東京・歌舞伎座「壽初春大歌舞伎」（１月２〜２５日）昼の部「蜘蛛絲梓弦（くものいとあずさのゆみはり）」の取材会を行った。右近は変化舞踊として人気の高い同演目に初役で出演。女郎蜘蛛の精、女童、薬売り、番頭新造、太鼓持、座頭、傾城、平井保昌の計８役を早替わりで勤める。「（市川）猿之助さんが（市川）亀治郎時代から演じておられた早替わりが好きで」とかねてより