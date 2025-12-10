大分県大分市佐賀関の火災で被災した人たちの新たな生活に向けた準備が進んでいます。 10日は、仮住まいとして提供される市営住宅にボランティアが家電などを運び込みました。 大分市坂ノ市 大分市坂ノ市の市営住宅。 トラックから次々に運び出されているのは、布団などの日用品やテレビ・電子レンジなど生活に欠かせない家電です。 被災者の生活再建に役立ててもらいたいと、家電量販店などから市に提供され