11月、大分県大分市佐賀関で発生した大規模な火災について国の研究機関は現地で行った調査の結果を公表しました。 一部の地域では早い段階から飛び火が発生して延焼が拡大したとみられるなどと指摘しています。 大分市佐賀関 この調査は国交省・国土技術政策総合研究所などが11月20日から22日にかけて行い、その結果が9日公表されました。 それによりますと、出火場所の風下にあたる東側では、早い段階から飛び