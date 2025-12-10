政府は、原子力発電所がある地域への支援について、特別措置法に基づく財政支援の対象区域を半径10キロ圏から30キロ圏へ拡大する方針です。氷見市も対象となる見込みで、県は振興計画の策定に向け氷見市などと連携していく方針です。県はきょうの県議会予算特別委員会で、氷見市が対象地域に指定されれば道路や港湾の整備などに関する振興計画を県が策定し国の決定を受ける必要があると説明しました。財政支援の対象になると生活の