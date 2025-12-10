2013年に高岡市で会社役員の男性が殺害された事件は、未解決のままきょうで12年となりました。きょう高岡市内では警察官が改めて情報提供を呼びかけました。このうち、高岡市内のスーパーでは警察官10人が、買い物客らに情報提供を呼びかけました。この事件は、2013年12月10日の夜、高岡市野村の会社役員・浜谷輝夫さん（当時52）が自宅の敷地内で何者かに刃物で襲われ死亡しているのが見つかったものです。現場では身