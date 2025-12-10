「嵐」の相葉雅紀（42）が10日放送のフジテレビ系「2025 FNS歌謡祭 第2夜」に出演。自身の“誕生日の苦い思い出”を語った。櫻坂46が「Unhappy birthday構文」を歌うのにちなみ、「お誕生日の苦い思い出は？」と聞かれた相葉は「特に…」と苦笑。だがその後「僕は12月24日生まれなんで、誕生日もプレゼント一つです…。クリスマスも全部ひっくるめてプレゼント一つです」と明かし、「アンハッピー」と笑って曲へとつなげた。