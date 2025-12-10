客による迷惑行為、カスタマーハラスメントについて、企業などには対策が義務付けられますが、厚生労働省がきょう対策の指針案を示し、「客とのやりとりを録音・録画する」などの事例が盛り込まれました。改正労働施策総合推進法では、企業などにカスハラ対策を義務付けていて、来年10月に施行される予定です。厚労省はきょうの審議会で、カスハラの事例として、土下座の要求や無断撮影、SNSへの投稿をほのめかして脅すことなどを