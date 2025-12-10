公務員にきょう冬のボーナスが支給されました。県職員の平均支給額は77万円あまりとなっています。県職員の冬のボーナスは管理職を除く一般行政職員の平均で77万7342円で、去年の冬より3.3％減りました。この減少は、冬と夏のボーナスの支給月数の割り振りを変更したことによるものです。また、県人事委員会が県職員の給与とボーナスの引き上げを勧告したのを受け、県は開会中の県議会に支給額を0.05か月