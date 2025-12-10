神奈川県の日向山で発生した山火事は、きょうも鎮圧に至らず、県は自衛隊に災害派遣を要請しました。温度の違いが分かるサーモカメラで山肌を見ると、至る所に熱源が残っていることが分かりました。きのう、神奈川県の日向山で発生した山火事。きょうは午前6時から消防ヘリ3機による散水に加え、地上でも消防隊員およそ50人が水20リットルを担いで山に入り、水を撒いたり、スコップなどで火を叩いたりして消火にあたりました。これ