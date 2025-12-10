福岡・宗像市のスーパーマーケットに車が突っ込み、70代の女性客がけがをしました。警察によりますと10日午後3時前、宗像市曲のスーパーで「車が店内に突っ込んだ」と従業員の男性から通報がありました。出入り口の自動ドアに突っ込んだ乗用車は86歳の男性が運転していて、店内を20メートルほど進んだ所で止まったということです。この事故で、店内にいた70代の女性客が車にはねられ、肩や足首などに軽いけがをしました。運転して