きょう午後、福岡県宗像市のスーパーに高齢の男性が運転していた乗用車が突っ込みました。きょう午後3時前、福岡県宗像市のスーパーに86歳の男性が運転していた乗用車が突っ込みました。乗用車は店舗入り口の自動ドアを突き破ったあと、買い物をしていた70代の女性を後ろからはね、およそ20メートル進んだところで停止しました。女性は手や足などに軽いけがをしましたが、命に別状はないということです。乗用車を運転していた男性