白い煙が噴き出し続けるビルの最上階から、はしごを使って避難する人。これはインドネシアの首都ジャカルタで9日正午過ぎに発生したビル火災の出火直後の様子です。ビルの屋上には逃げ遅れたとみられる多くの人たちが取り残されていて、駆け付けた消防隊員によって救助されていました。火災が発生したのは7階建てのオフィスビルで、これまでに22人が死亡。ビルの窓ガラスは割れ、入り口付近は黒く焼け焦げています。このビルはドロ