日本将棋連盟の規定で、妊娠中に不戦敗を余儀なくされたとして、規定の見直しを求めている女流棋士が会見で心境を語った。【映像】妊娠中の福間香奈6冠（写真あり）福間香奈女流6冠（33）は妊娠中だった去年10月に体調を崩した。場所変更などの要望はかなわず、対局ができないとして2つのタイトル戦で不戦敗となった。「妊娠かタイトルかどちらか選択する制度ではなく、両方が目指せる世界になってほしいと希望しております」