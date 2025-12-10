「とんかつ松のや」の公式X は2025年12月10日15時、フォロワー25万人達成記念のクーポンを公開しました。からあげ・アジ・カキフライも超お得「とんかつ松のや」の公式Xで公開されているのは、フォロワー数が25万人を突破したことを記念した、お得なクーポン。12種類のメニューが25％オフになります。対象商品は以下の通りです。・ロースかつ定食＋トッピングポテサラ（780円→580円）・鬼おろしポン酢ロースかつ定食（790円→590