12月10日、B1東地区の群馬クレインサンダーズは、同7日の富山グラウジーズ戦でコー・フリッピンが負傷したことを、クラブ公式サイトを通して発表した。 今回、フリッピンは左足関節外側側副靱帯損傷と診断され、治療期間などは明らかにされていない。クラブは「フリッピン選手のコート復帰に向け、クラブ一同全力でサポートして参ります」とコメントを寄せた。 アメリカ出身で現在29歳