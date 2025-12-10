マカロニえんぴつが、メジャー3rdフルアルバム『physical mind』のアナログ盤を2026年1月21日にリリースする。 （関連：B'z、Ado、V6、マカロニえんぴつ、ILLIT、レトロリロン……注目新譜6作をレビュー） 今作の仕様は2枚組のクリアレコードとなり、インディーズ時代からフルアルバムごとにアナログ化を続けてきたマカロニえんぴつが、今作もそのこだわりを貫いた1枚に。着実に積み重ねてき