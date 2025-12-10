高松市のサンポート地区に再来年開業予定の最高級ホテルの建設現場を、香川県の池田知事らが視察しました。 【写真を見る】「マンダリンオリエンタル」建設現場を香川県の池田知事らが視察2027年開業予定【香川・高松市】 年末年始に起こりやすい労災をなくそうと行われた、香川労働局の友住局長と池田知事のパトロールです。 外資系最高級ホテル「マンダリンオリエンタル」は地上13階、地下1階建てで現在、本体