現地12月９日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第６節で、南野拓実を擁するモナコが、トルコの難敵ガラタサライとホームで対戦。69分にフォラリン・バログンが決勝点を挙げ、１−０で接戦を制した。勝利の立役者となったのは南野だ。得点には結びつかなかったもののPKを獲得するなど、74分にベンチに下がるまで随所で存在感を発揮した。大会を主催する欧州サッカー連盟は、「ミナミノはチームのほぼ全て