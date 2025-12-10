ファジアーノ岡山が大事にしてきたもの。それをピッチ上で体現し続ける役割を担ってきた金山隼樹は、これからクラブコミュニケーターとして発信する側に回ってファジアーノの魅力をたくさんの人々に伝える橋渡し役を務めていく。12月10日、今年を持ってプロサッカー選手を引退する金山がクラブハウスで引退会見を行なった。「サッカー選手の時の思いは、セレモニーも含めてたくさんお話させてもらったので、ここではこれからの