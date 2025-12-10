10日(水)は、各地で冷たい雨や湿った雪が降りました。日中も一桁台の気温が続き、年末年始の頃の寒さになりました。 さて、11日(木)は次第に雨や風が強まりそうです。 ◆11日(木)午前9時の予想天気図 日本海の低気圧から延びる前線が、次第に県内付近を通過するでしょう。県内は天気が下り坂で次第に雨や雪が降りそうです。また低気圧が発達する影響で各地で風が強まり、沿岸部では荒れた天気になりそうです。 ◆11日(木