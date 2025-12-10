大阪12月限 日経225先物50600-250（-0.49％） TOPIX先物3390.0-4.0（-0.11％） 日経225先物（12月限）は前日比250円安の5万0600円で取引を終了。寄り付きは5万0890円とシカゴ日経平均先物清算値（5万0850円）を上回り、小幅ながら買い先行で始まった。ロング優勢のなかで現物の寄り付き直後には5万1120円まで上げ幅を広げる場面もみられた。ただし、買い一巡後は急速に軟化し、前場終盤にかけて5万0330円まで売