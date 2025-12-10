村上市の伝統行事『村上祭の屋台行事』が、11日までにユネスコの無形文化遺産に登録される見通しとなっています。市民からは期待の声が上がっています。 村上市ではパブリック・ビューイングが開かれ、市民らがインドで開かれているユネスコの審議の様子を見守りました。 ■パブリック・ビューイング参加者 「ずっと楽しみに待っていたので、いよいよという感じ。はちまき これ作ったんですよ。」 ■パブリッ