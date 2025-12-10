ジョー マローン ロンドンのホリデーコレクションの世界観が堪能できるポップアップイベント「Fun and Games」が、2025年12月13日（土）〜12月25日（木）の期間限定で開催。そのオープニングに、ジョー マローン ロンドン フレンズ、山田涼介さんが登壇しました。 山田涼介さん「すごい上品な香りが“僕”から…」ホリデー限定コロンの魅力は？ジョー マローン ロンドンの2025年クリスマスの主役の香りは、「サンダルウッド