アジア開発銀行（ADB）は12月10日、「2025年アジア経済見通し」（12月版）を発表し、アジア太平洋地域の発展途上国の2025年の成長見通しを5．1％と9月の4．8％から上方修正しました。2026年の成長見通しも0．1ポイント上方修正して4．6％としました。（提供/CRI）