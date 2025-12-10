大分県別府市で9日、酒を飲んで車を運転し女性をはねて逃走した疑いで逮捕された女が10日、大分地検に送検されました。 過失運転傷害と道路交通法違反の疑いで逮捕・送検されたのは別府市中央町のパート従業員三城佳乃容疑者（27）です。 三城容疑者は別府市野口元町の市道で9日午前、酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転し、歩いていた女性（40）をはねてそのまま走り去った疑いが持たれています。 女性は頭蓋骨を骨折するな