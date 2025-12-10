◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。前回総合10位の帝京大学。今季は出雲駅伝で8位、全日本大学駅伝で6位でした。全日本大学駅伝の2区で区間タイ記録の快走をみせた楠岡由浩選手(3年)らがメンバー入り。前回箱根は5区山上りで区間17位となっていました。また前回大会は最終10区の時点で4チームで