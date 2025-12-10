あおり運転をしてバイクに衝突、けがをさせてそのまま逃げた疑いで男2人を逮捕しました。 危険運転致傷とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、山鹿市の会社員、横田将斗容疑者20歳と御船町の会社員、桐原諒太容疑者30歳です。警察によりますと、2人は、9日午前8時45分頃、嘉島町上六嘉の町道を横田容疑者が運転する車で走行中、前方を走る原付バイクに衝突し、バイクに乗っていた男子大学生（20）にけがをさせたにも関わらず、その