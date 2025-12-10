木原官房長官は１０日の記者会見で、英国政府がサイバー攻撃に関与した中国企業２社を制裁対象としたことについて、英国を支持すると表明した。木原氏は「悪意あるサイバー活動は自由、公正かつ安全なサイバー空間を維持・強化する観点から看過できない」と述べた。英国政府は現地時間１０日、攻撃元を名指しで非難する「パブリック・アトリビューション」として発表した。世界８０以上の政府機関や民間企業を標的としたサイバ