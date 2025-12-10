ロッテの新入団選手たちが10日、ZOZOマリンスタジアムの見学を行った。ドラフト1位・石垣元気（健大高崎高）は、本拠地・ZOZOマリンスタジアムに初めて訪れ、「やっぱり実際に見ると、デカくて、早くこの球場で投げたいなと思いました。大声援の中、投げるのが楽しみです」と笑顔を見せた。マウンドについては「本当に柔らかくて、自分の好きなマウンドでした」と話し、ロッテの応援のイメージについては「本当に12球団トッ