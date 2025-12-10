年末の交通安全に向けた活動が進められています。10日、金沢市では翌日から始まる年末の交通安全県民運動を前に、パトカーなどの出発式が行われました。忘年会など飲酒の機会が増え、交通事故の発生が懸念されるこの時期に毎年行われている「年末の交通安全県民運動」。11日は石川県の条例で定める「飲酒運転根絶の日」でもあり、この日は警戒にあたるパトカーや広報車が出発していきました。 石川県警によりますと