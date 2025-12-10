Image: TOYOTA MOTOR CORPORATION SF映画やアニメで見るようなデザイン。どんな産業も、製品を売った利益が大事ですよね。ですがモノ作りが得意なニッポンでは、使う人のことを考える「おもてなし」精神も大事にされています。トヨタもそれが顕著なメーカーで、誰かのためになるためにクルマを作っています。雇用を生み出すクルマ質素さと無骨さが入り混じった「IMV Origin」は、アフリカな