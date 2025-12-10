ティンバーウルブズ─サンズ戦米プロバスケットボール（NBA）で、ファン騒然の退場劇が起きた。ティンバーウルブズのルディ・ゴベアが、日本時間9日のサンズ戦の第3クォーター（Q）に相手選手に肘打ちを見舞って一発退場に。ネットのファンからも厳しい声が飛んだ。第3Q、ダンクしようとジャンプしたサンズのウィリアムズの右脇腹付近に、ゴベアが強烈な肘打ち。ウィリアムズがバランスを崩して倒れこむと、ゴベアは一発退場と