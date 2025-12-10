マーベル映画『デッドプール』シリーズなどで知られる俳優のライアン・レイノルズと『フィラデルフィアは今日も晴れ』の俳優ロブ・マケルヘニーが、ウェールズのサッカークラブ、レクサムAFCの一部株式をスペインの名門アトレティコ・マドリードを保有する米投資会社アポロ・スポーツ・キャピタルへ売却した。2人は2021年に５部リーグに所属していた同クラブを買収して以