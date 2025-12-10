人の動きが活発になる年末に向け、11日から交通安全県民運動が始まります。10日は、重点目標の一つ「飲酒運転の撲滅」が県内各地で呼びかけられました。 ■駅長・山口あき子さん「年末年始の安全輸送に向けて、出発進行！」一方、西鉄福岡天神駅では、飲酒運転の撲滅を訴えるヘッドマークを取り付けた列車の運行が始まりました。 2011年に飲酒運転事故で息子の命を奪われた山本美也子さんや警察官らが、交通安全を呼び