座間ゴルフ練習場（ZAMA GOLF）が、ショートコース6番ホールにて『ZAMA GOLF ナイトイルミネーション 2025』を開催。約1万球の光に包まれたフェアウェイで、鑑賞だけでなく「プレーそのもの」を楽しめる体験型イベントが、2025年12月6日(土)よりスタートします。 ZAMA GOLF「ナイトイルミネーション 2025」  開催期間：2025年12月6日(土)〜2026年2月末（毎日開催）点灯時間：日没〜22:00（雨天中止）会場：ZAMA GOL