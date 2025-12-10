DNA¤Ï¡Ö¥¢¥Ç¥Ë¥ó(A)¡×¡Ö¥Á¥ß¥ó(T)¡×¡Ö¥°¥¢¥Ë¥ó(G)¡×¡Ö¥·¥È¥·¥ó(C)¡×¤È¤¤¤¦4¼ïÎà¤Î±ö´ð¤ÎÊÂ¤Ó½ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ°äÅÁ¾ðÊó¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢DNA¤Î¾ðÊóÊÝÂ¸Ç½ÎÏ¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤ä²èÁü¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÅ»Ò¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÝÂ¸¤ËÌòÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆîÊý²Êµ»Âç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬DNA¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸¤Ç¤­¤ë¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×·¿¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÏÀ¾å¤Ï¥Æ¡¼¥×1kmÅö¤¿¤ê362¥Ú¥¿¥Ð¥¤¥È(362000¥Æ¥é¥Ð¥¤¥È)¤â¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸