2025年に開催された大阪・関西万博では、高知県の魅力が世界に発信されました。高知の祭典の2日間の熱気と、万博で活躍した高知のヒト・モノを振り返ります。2025年4月から半年間開催された大阪・関西万博。世界中から158の国と地域が参加し、期間中の来場者は2900万人を超えました。世界中の人々が集まった万博会場で、夏には高知の祭典が開かれました。高知県は8月22日と23日にEXPOアリーナで、「WORLD YOSAKOI DAY」を開