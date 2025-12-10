2025年11月、高知県高知市内のアパートで、訪問していた女性のバッグから現金約25万円を盗んだとして、警察は住居不定の20代の男を窃盗の疑いで逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、住居不定の会社員・井上雅貴容疑者（26歳）です。警察によりますと、井上容疑者は11月29日から30日にかけて、自身が当時住んでいた高知市内のアパートを訪れていた高知市の20代の女性のバッグから、現金約25万円を盗んだ疑いが持