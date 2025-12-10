みやこエンターテイメントが、京都の中心地・新京極に新感覚エンターテインメント施設「京都相撲部屋(Kyoto Sumo Club)」を2025年12月3日(水)にオープンしました。東京・浅草で人気を博す「浅草相撲部屋」に続く3店舗目となり、京都では初となる「相撲アクティビティ」として展開。相撲の伝統、力強さ、精神性を身近に感じながら、食事と相撲体験を同時に楽しめる唯一無二の空間です。 京都相撲部屋(Kyoto Sumo Club) &#