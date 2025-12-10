元K-1ファイターの武蔵が10日までにインスタグラムを更新し、懐かしの「K-1JAPAN」メンバーとの集合写真を公開し、ファンを喜ばせている。【写真】懐かしい！K-1 JAPANメンバー4ショット武蔵が「K-1JAPANで戦った戦友たちと」「誰か分かるかな？」とつづりながら、2枚の写真を公開。1枚目では、「JAPANの特攻隊長」ことボクシング出身の天田ヒロミの肩に手を回した2ショットを公開している。2枚目に写ると、さらに武蔵、天