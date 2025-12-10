◆香港カップ・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１２月１０日、シャティン競馬場指揮官の強い思いが込められた。今回が海外初出走となるベラジオオペラ（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は、香港ヴァーズの有力馬ソジーと一緒のタイミングで芝コースに。先にキャンターに入ったフランスＧ１・３勝馬から遅れること約３０秒後。３コーナーあたりからペースアップすると直線