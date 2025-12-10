アイシン高丘のインドネシア現地法人PT ATP BIO INDONESIAが、バイオ燃料「Bio-M-Coke(R)」を生産する工場の開業式を実施。2025年12月9日、西カリマンタン州にて稼働を開始しました。 アイシン高丘「インドネシア バイオ燃料工場」  開業日：2025年12月9日所在地：インドネシア共和国 西カリマンタン州 クブラヤ県生産品目：バイオ燃料「Bio-M-Coke(R)」敷地面積：約330,000m2 アイシン高丘が2024年8月に設立