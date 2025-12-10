文化活動に優れた成果を示し日本の文化の振興に貢献したとして、ロックバンド「THEALFEE」に文化庁長官特別表彰が授与されることが分かった。文化庁は10日、文化活動で優れた功績を上げた人や団体に贈る2025年度の文化庁長官特別表彰に、「THEALFEE」の3人や、作曲家の千住明さん、「柔侠伝」などで知られる漫画家のバロン吉元さんら、6人と3団体を選んだと発表した。長官表彰は80の個人・団体が選ばれたが、特に発信力が強い