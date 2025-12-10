岐阜県警の元警察官の男が、所有するビルを売春場所として提供した罪で起訴されました。 【写真を見る】岐阜県警・元警察官の75歳男 ｢売春場所｣提供の罪で起訴 巨大スカウトグループ摘発事件の捜査で関与浮上 売春防止法違反の罪で起訴されたのは、岐阜県警の元警察官で、現在は無職の小森良泰被告75歳です。 起訴状などによりますと、小森被告はおととし8月、岐阜市内で自身が所有する6階建てのビルを、業者の代表が売春