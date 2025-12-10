自律搬送ロボットがけん引する専用カートで運ばれる荷物＝10日午後、愛知県稲沢市三菱電機子会社の三菱電機ビルソリューションズ（東京）は10日、自律搬送ロボットがマンションのロビーから各部屋まで荷物を運ぶ実証実験を愛知県稲沢市で報道公開した。ロボットからの要求を受信する独自のシステムを介してエレベーターと連携する。高齢者への支援や配送の省力化につなげる狙いだ。ロボットは幅24センチ、奥行き約39センチ、高