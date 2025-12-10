刃物女が高校に侵入し、現行犯逮捕されました。10日午後3時半ごろ、山形市の惺山高校で、刃物を持った女が校舎内に侵入し、駆けつけた警察官に現行犯逮捕されました。高校の校舎内に侵入した女とみられる写真。白い帽子をかぶり、赤い上着、右手には刃物とみられるものを持っています。女が校舎内に侵入した際、教師は生徒たちを教室内に避難させたということです。その後、通報を受けて駆けつけた警察官が、午後4時前に銃刀法違反