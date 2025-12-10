中国外務省の報道官は10日の会見で、国営メディアによる世界人権デーに関する質問に答える形で、日本を念頭に「アイヌや琉球などの先住民の権利を侵害している」と批判しました。外務省の定例会見で中国国営新華社通信の記者は、12月10日が世界人権デーであることをうけ、国際的な人権協力を推進するために中国はどのような措置を取るかと質問しました。これに対し報道官は、「中国は各国と広く人権交流・対話を展開し、建設的な役