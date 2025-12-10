“芸能界のスイーツ女王”と名高い、ぼる塾・田辺智加さん。自身のYouTubeチャンネルでは、たびたびオススメの商品を紹介してくれています！『【タコベル ビッグベルボックス】タコベル食べながら楽しかったディズニーランドの思い出を話すよ！【ディズニー購入品紹介】】』という動画では、田辺さんが老舗洋菓子店とコラボしたスイーツを紹介してくれました！ぜひチェックしてみてくださいね♪【関連】ぼる塾・田辺智加が太鼓判！