全日本空輸（ANA）は、降雪の影響が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。12月10日午後5時半現在、特別対応を実施するのは、12月11日に札幌/千歳発着する便。低気圧の通過に伴う降雪によりオホーツク紋別、大館能代、秋田、強風により釧路、函館でも遅延・欠航・他空港への着陸や出発地への引き返しの可能性がある。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。