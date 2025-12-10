JR東日本は、首都圏の路線でメンテナンス作業を日中時間帯にシフトする取り組みを2026年度から進める。これまで地方のローカル線を中心に日中時間帯でメンテナンス作業を進めてきたものを、首都圏でも本格的にシフトする。京浜東北線では、田端〜田町駅間で平日の連続した3日間に作業を実施し、同区間を走る列車は山手線の線路を迂回して運転する案を想定する。横須賀線では、東京〜品川駅間で金曜日の終電から日曜日の初電まで列